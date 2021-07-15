防疫微解封，溪頭自然教育園區原本只開放園區住宿旅客入園，從16日起，加碼開放在鹿谷鄉立案民宿、飯店住宿的旅客入園，每天限額1500人，僅約原入園人數的17％；園區不售票，不接受遊覽車入園，也不提供導覽解說服務。

台大林管處溪頭營林區主任彭嘉文表示，雖然疫情微解封，溪頭仍「緩步」解封，主要是考量防疫警戒、在地居民顧慮及大學社會責任，因為，民眾擔心大量遊客到溪頭旅遊、進不去的人也在鹿谷鄉趴趴走，恐怕造成防疫破口，因此，第1階段只開放園區住宿旅客入園。

彭嘉文指出，在考量居民顧慮及觀光產業發展平衡後，決定第2階段從7月16日至7月26日，再加碼限量開放鹿谷鄉住宿的旅客入園，為控管入園總量且避免在售票口聚集，現場不提供售票服務；鹿谷鄉民宿、飯店業者，先前已購買溪頭入園券，旅客憑加蓋業者發票章的入園券，不論身分別或票種，1人1券，於下午4點前憑券入園。

溪頭每天入園人數限額最高1500人，只開放正大門第1停車售票處，接受憑住宿旅客入園券及繳納停車費進場，入園停車數超過40％停車位時，不再開放車輛入場，下午4點後不能入園；為避免密閉空間傳播風險，不接受遊覽車入園停車，電動車及志工導覽解說也暫停服務。

入園遊客必須遵守政府防疫規定，全程配戴口罩並避免戶外10人、室內5人以上群聚，維持室外1公尺、室內1.5公尺社交距離、實聯制、配合政府指引及規範。

未來，溪頭自然教育園區開放情形，將視政府指引規範及國內疫情狀況滾動式調整，請遊客於出發前，務必到台大實驗林溪頭自然教育園區網站，查詢場域開放情形。

溪頭明山妖怪主題飯店表示，將透過每日環境安全整備、消毒作業讓旅客心入住，住宿量降載4成，防疫工作務求做到滴水不漏，讓飯店成為比家裡更安全的避暑勝地。