歐洲議會外交委員會今天通過呼籲歐盟制定中國新戰略報告草案，批評中國對新疆、西藏和香港的侵犯人權行為，另支持歐盟台灣啟談雙邊投資協定。

歐洲議會外委會今天以58票贊成、8票反對、4票棄權，通過籲歐洲聯盟制定應對中國新戰略的報告草案，認為歐盟應繼續與中國討論氣候變化和健康危機等全球性挑戰，但同時批評中國系統性侵犯人權，籲歐盟與理念相近夥伴深化關係，促進戰略自主和捍衛歐洲的利益和價值觀。

在與中國合作方面，這份報告呼籲歐中持續討論人權、氣候變化、應對全球衛生危機和多邊組織等改革議題，並對可能演變為流行病或大流行病的傳染病透過風險和預警系統加強應對，但要求中國允許對COVID-19（2019冠狀病毒疾病）的起源和如何傳播進行獨立調查。

在對中國展示捍衛歐洲利益及價值觀部分，報告明確表示，在中國取消對歐洲議會議員和歐盟機構的制裁之前，將繼續凍結「歐中全面投資協定」（CAI）的批准程序。

此外，報告再次呼籲歐盟針對歐盟與台灣的雙邊投資協定取得進展。

報告另點出中國的系統性侵犯人權問題，呼籲歐中定期舉行人權問題對話，以解決中國對新疆、內蒙古、西藏和香港的侵犯人權等問題。

負責這項報告的比利時籍歐洲議員傅特曼詩（Hilde Vautmans）在表決通過後表示，歐盟將繼續尋求與中國對話與合作，但歐盟不能淡化中國強硬的外交政策和在世界範圍內的影響力，也不能忽視中國對人權的蔑視和對雙邊和多邊協議改革的承諾。

她說，現在是歐盟團結起來支持更具全面、更加自信的中國政策的時候，藉透過在貿易、數位、安全和國防等領域的戰略自主權，捍衛歐洲價值觀和利益。

外交委員會今表決通過報告後，下一步將提交歐洲議會全會討論表決。