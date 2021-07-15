南非前總統朱瑪入獄服刑引發支持群眾不滿，形成大規模暴動，重創社會安定與民生經濟。國防部副部長柯德瓦認為前武裝特工組織MK可能是動亂的核心主謀。

南非新聞網站「新聞24」（news24）今天引述柯德瓦（Zizi Kodwa）表示，國家情報局指出，此次瓜祖魯那他省（Kwazulu-Natal）與豪登省（Gauteng）大規模暴動、精心策劃破壞經濟、擾亂社會安定，並且從旁大力煽動民眾洗劫商家的幕後核心主謀或許就是MK（uMkhonto we Sizwe）。

MK是執政黨非洲民族議會（ANC）於種族隔離時代所成立的武裝組織，任務是對抗南非白人政府，並於1961年12月對政府設施發動了首次襲擊，隨後被當時的南非政府列為恐怖組織同時加以取締。

柯德瓦說：「毫無疑問，他們知道MK運作訣竅，用相同手法組織這場暴動。」

根據其他情報來源，國家情報局認為幕後黑手正在計劃襲擊瓜祖魯那他省首府德班（Durban）的港口、自來水廠、變電所，甚至是德班副首席大法官桑多（Raymond Zondo）的家。桑多是朱瑪（Jacob Zuma）貪腐與詐欺案調查委員會的主席。

朱瑪被控貪腐案，因未赴調查委員會作證，遭憲法法庭以藐視法庭罪判刑15個月，並於7日夜間最後期限截止前，在警車戒護下離開自家莊園入監服刑。

朱瑪的支持者極度不滿，從9日深夜開始在朱瑪家鄉所在的瓜祖魯那他省展開大規模暴動，架設路障封鎖交通、四處縱火、掠奪商家、搶奪銀行提款機、洗劫大型購物中心，暴行也波及到600多公里外的第一大城約堡所在地豪登省。

報導引述情報界1名不願意具名的資深官員表示，種種分析顯示，幕後黑手以自來水廠、切斷燃料供應、破壞食品工廠和醫療供應為目標，這一切都是 MK 培訓的典型特徵。據國家情報局瞭解，幕後黑手正計劃襲擊德班港口和其他地方，進而達到切斷食物供應鏈的目的。

報導指出，備受爭議的前國家安全局暴戾特種作戰部隊負責人德莫（Thulani Dlomo）已被確定為此次策畫並煽動大暴動的主要嫌疑人。眾所周知他是前間諜和駐日本大使，對朱瑪忠心耿耿。

德莫曾經在MK有過一段歷史，此次成為12名受到國家情報局關注的12名大暴動煽動者之一。

總統府秘書長恩茲哈漢尼（Khumbudzo Ntshavheni）向媒體表示，政府不能隨意宣布誰是幕後黑手，因為如果這麼做便會危及案件的調查和起訴成功。至於德莫是煽動此次國家動亂的主要嫌疑人的指控，國家安全局已經接手處理。

報導指出，總統拉瑪佛沙（Cyril Ramaphosa）已部署5000名軍人應對暴亂，很快還會有5000名士兵駐紮在當地，保護燃料油管與石油不受威脅，以及確保糧食安全。