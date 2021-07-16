歐盟今天表示，至今成員國已捐贈超過300萬劑的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗給世界各國，部分運輸費用由歐盟負擔，其中斯洛伐克捐贈1萬劑給台灣。

歐盟危機處理特使雷納席奇（Janez Lenar?i?）表示，歐盟成員國持續協助各國接種疫苗，透過「歐洲民事保護機制」（European Civil Protection Mechanism）捐出去的疫苗已有300萬劑，所有人都獲得疫苗對擊敗全球疫情相當重要。

歐洲民事保護機制是歐盟內部的一套機制，方便成員國協助遇到緊急災難的國家，歐盟最多負擔75%的運輸費用。疫情發生以來，歐盟成員國已利用這套機制捐出大量的口罩、防護衣、消毒液等醫療設備。

根據歐盟統計，成員國透過這套機制捐出去的疫苗超過300萬劑，除了斯洛伐克捐給台灣的1萬劑疫苗，丹麥也利用這套機制捐疫苗給科索沃、波士尼亞-赫塞哥維納、不丹等國，希臘也捐疫苗給阿爾巴尼亞和北馬其頓。

到目前為止，已有美國、日本、立陶宛和斯洛伐克等國捐贈疫苗給台灣。1100716