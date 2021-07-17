南非總統拉瑪佛沙今天表示，國內長達一週的暴力、搶劫事件是有人「策劃」出來的，宣示會把該負責的人追拿到案。這波騷亂死亡人數目前已增至212人。

法新社報導，拉瑪佛沙（Cyril Ramaphosa）在巡視情勢最動盪的瓜祖魯那他省（KwaZulu-Natal）時說：「這些騷亂和搶劫事件很明顯全部是受人煽動，有人在策劃協調。」

拉瑪佛沙告訴記者：「我們正在追捕這些人。」

「我們已查出相當多人的身分，我們不會讓無政府狀態和暴行就這樣在我國出現。」

總統府秘書長恩茲哈漢尼（Khumbudzo Ntshavheni ）隨後告訴記者，調查已進入很後期的階段，一名涉嫌煽動者已經被捕，還有11人遭受監視。

瓜祖魯那他省和大城約翰尼斯堡（Johannesburg）有多間購物中心和倉庫被洗劫，令人擔憂物資會短缺，並使已經受創的南非經濟再遭重擊。

根據政府數據，這波動亂截至目前共有212人死亡，瓜祖魯那他省占了其中180人。有些人是中彈喪命，還有人是死於搶劫時的踩踏事件。（譯者：楊昭彥）1100717