海地官員今天表示，遇刺總統摩依士的國葬儀式訂於23日在海地北部歷史古城海地角（Cap-Haitien）舉行。遺孀瑪婷預料將返國參加丈夫喪禮。

法新社報導，摩依士（Jovenel Moise）7日凌晨在自宅中遇刺中彈身亡，瑪婷（Martine Moise）當時也受了重傷，目前在美國接受治療。

代理總理喬塞德（Claude Joseph）在記者會上表示：「在總統遇刺時受了傷、目前人在（美國）邁阿密（Miami）住院的第一夫人，將回國參加遇刺丈夫的喪禮。」

53歲的摩依士是遭一群主要由哥倫比亞傭兵組成的暗殺小隊給殺害，但許多細節依然成謎。

哥倫比亞正自行調查整起攻擊案。警政署長瓦爾加斯（Jorge Vargas）表示，下殺人指令給其中兩名哥國傭兵的人，是海地前司法部官員巴迪歐（Joseph Felix Badio）。

瓦爾加斯說，這群突擊隊員最初被告知的任務是活捉總統。哥國退役軍人卡帕鐸（Duberney Capador）、李維拉（German Rivera）被找來安排傭兵入境海地事宜，據稱目的是提供維安服務。

瓦爾加斯表示，巴迪歐與兩人第一次會面時告訴他們，他還不知道逮人的可能日期，到了行動前3天，「巴迪歐就告訴卡帕鐸與里維拉，他們得殺死海地總統」。

巴迪歐曾任職於海地司法部反貪腐部門，連同反對黨參議員約瑟夫（John Joel Joseph）等人都被海地警方通緝。通緝海報上並稱兩人持有武裝且很危險。（譯者：楊昭彥）1100717