可望獲確認成為下屆秘魯總統的左派候選人卡斯蒂約（Pedro Castillo）與中國加強關係，並要求中方加緊腳步供應秘魯所需的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗。

卡斯蒂約的經濟顧問佛蘭克（Pedro Francke）今天對路透社作上述表示。秘魯6月6日舉行總統大選第2輪投票，選務當局迄今尚未宣布結果，卡斯蒂約自認勝券在握。

卡斯蒂約與佛蘭克昨天走訪中國駐利馬大使館，這是各國駐當地外交使節團中，卡斯蒂約在選後第一個前往拜會的使館。

秘魯1月宣布與中國國藥集團（Sinopharm）達成協議，將採購約3800萬劑疫苗。如今對秘魯疫苗供貨逐漸成形，本週雙方又在協議中加碼300萬劑。

佛蘭克在電話中告訴路透社：「在拜會時，有談到疫苗，我們要確保疫苗快速交貨，因為這對國家醫療體系和經濟都很重要。」若選舉結果揭曉，確定卡斯蒂約當選，佛蘭克則可望出任經濟部長。

秘魯生產銅和其他金屬，相關礦藏豐富，而中國是主要買主。