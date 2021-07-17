日本首都圈1都3縣疫情續升溫，東京都今天時隔約半年新增確診病例再度超過1400例，其餘3縣疫情同趨嚴峻。加上大阪府等主要城市新增病例也增加，日本全境已連續4天逾3000例。

日本放送協會（NHK）報導，東京都今天新增1410例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診病例，不僅連續4天單日新增逾千例，一週平均每天新增病例也繼今年1 月27日再破千例，來到1012例。

東京都今天新增確診病例較上週六大增460例，疫情持續呈現急速擴大。

單日新增逾1400例是繼今年1月21日的1485例後，睽違約半年再度出現，也創7月12日被4度發布「緊急事態宣言」後新高。

東京都截至今天為止的一週平均每天新增確診病例來到1012例，是繼今年1月27日以來時隔約半年再度逾千例。東京都至今累計病例數18萬8108例；重症患者數較昨天增加6人，總數59人。

同是首都圈一員的神奈川縣今天新增539例確診病例，是今年一月以來再度出現單日新增逾500例，也較上週六大增229例，疫情同樣快速擴大中。

同屬首都圈的千葉縣今天新增244例確診病例，連續4天單日新增逾200例，也較上週六增加40例，連續10 天高於上週同日。

埼玉縣今天新增318例確診病例，至今累計病例數4 萬9392例。

目前正實施「防止蔓延等重點措施」的大阪府，今天新增380例確診病例，較上週六增加180例，至今累計病例數10萬6484例，包括2707例死亡病例。

根據NHK自行統計，截至今天晚間6時止，日本全境已新增3826例確診病例，高於昨天3430例，連續4天逾3000例。今天另新增16例死亡病例。

日本境內包括邊境檢疫及鑽石公主號郵輪在內，至今累計病例數83萬9049例，包括1萬5059例死亡病例。