阿富汗在多國部隊幾乎全數撤離後，境內暴力肆虐，法新社特派員指出，阿富汗政府與武裝組織塔利班代表今天在杜哈會面展開磋商。

法新社報導，雙方在卡達首府杜哈斷斷續續談判了好幾個月，不過因塔利班（Taliban）攻城掠地大有斬獲，這些談判已失去動力。

阿富汗前總統卡賽（Hamid Karzai）與和平委員會前主席阿布杜拉（Abdullah Abdullah）等多位高階官員在晨禱後，聚集在一家豪華飯店裡。

位於杜哈的塔利班運動政治辦公室（Political Office of the Taliban Movement）則派出談判代表出席。

阿富汗政府在杜哈代表團隊發言人安華利（Najia Anwari）說：「高階代表團在此地與雙方對話，引導他們並支持（政府）談判團隊加速談判並取得進展。」

安瓦里告訴法新社：「我們期盼（將在）短期內…加速談判，雙方將取得成果，並見證在阿富汗實現持久與有尊嚴的和平。」

塔利班在卡達發言人納伊姆（Mohammad Naeem）於談判前接受半島電視台（Al Jazeera）訪問時指出：「我們準備好對話、談判與協商，而我們的首要之務就是經由對話解決問題，另一方必須具備解決問題的真心誠意。」

阿富汗政府軍發動攻勢，意欲奪回該國南部與巴基斯坦交界的戰略要地史賓波達克（Spin Boldak）後，16日再與塔利班武裝分子在當地爆發激戰。