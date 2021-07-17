數十年來罕見大洪水重創西歐，德國與比利時累計增至157死，荷蘭及盧森堡境內也多處淹水，數千人被迫撤離。

路透社報導，德國遭逢逾半世紀以來最嚴重的天災，西部地區約133人因水患喪命，警方統計，科隆（Cologne）以南的阿爾韋勒區（Ahrweiler）約90死，數以百計的民眾仍下落不明。

至於在比利時，據整合協調救援行動的國家危機中心公布的數據，當地死亡人數增至24人。危機中心發表聲明說：「很遺憾，我們研判未來數小時及數日內，死亡人數將攀升。」約有20人仍下落不明。

法新社報導，重創德國西部的水患也波及荷蘭、比利時與盧森堡，洪水過境之處，當地街道與民宅泥濘不堪，並且整個地區對外聯繫中斷。

德國境內的萊因-法耳次邦（Rhineland-Palatinate）和北萊因-西發利亞邦（North Rhine-Westphalia ）在這次洪患中受創最嚴重，先前因躲洪水而撤離的民眾，已陸續返回滿目瘡痍的家園。

由於估計災損規模可能高達數十億歐元，德國政府表示，將成立專款救助基金，16日結束訪華府行程返國的德國總理梅克爾（Angela Merkel）誓言，對於受創的災民，政府將給予短期與長期的援助。

至於在鄰國比利時，境內某個地區大規模停電，超過2萬1000人受波及。

盧森堡與荷蘭也遭到豪大雨重創，多處大水為患，位於荷蘭的馬斯垂克市（Maastricht）數以千計居民被迫撤離。

盧森堡總理貝特爾（Xavier Bettel）說，境內許多地區的災情「慘重」，並說災損金額「很可觀」。

他承諾先核撥專款5000萬歐元（約新台幣16億元），立即援助因水患而蒙受損失的災民。