丈夫遇害後赴美治療10天 海地總統遺孀返國海地總統摩依士7日凌晨在自宅遇刺身亡，47歲的遺孀瑪婷身受重傷，在美國佛羅里達州接受治療。海地官員表示，瑪婷今天已返抵國門，準備參加23日的國喪儀式。

法新社報導，事發後，瑪婷（Martine Moise）在佛州邁阿密一間醫院，住院10天接受治療。

負責通訊事務的國務秘書艾克森特斯（Frantz Exantus）在推特（Twitter）寫道，臨時總理喬塞德（Claude Joseph）在太子港機場迎接瑪婷。

社群媒體影片可見現場天色灰濛、刮著強風，瑪婷右手臂吊著吊帶，身穿防彈背心，小心翼翼地步下登機梯，與迎接她的一組人馬握手。

艾克森特斯寫道，「第一夫人…剛抵達海地，將參與（摩依士）國喪準備工作」，並張貼幾張瑪婷在數名維安人員護衛下步下飛機的照片。

摩依士（Jovenel Moise）的國喪儀式訂於23日在海地北部歷史古城海地角（Cap-Haitien）舉行。摩依士遇刺後，海地已危險地步向混亂。

美聯社報導，瑪婷本週稍早在邁阿密醫院推文表示，她無法相信丈夫「沒有留下遺言」就走了，「這種痛永難抹滅」。

53歲的摩依士是被多由哥倫比亞傭兵組成的突襲小組暗殺，但這場肆無忌憚的攻擊行動有許多細節依然成謎。

瑪婷歸國前一天，喬塞德曾矢言為摩依士遇害一事伸張正義。

國家警察局長查爾斯（Leon Charles）昨天在記者會上表示，海地當局「正在和專門從事司法調查的國際機構合作，例如美國聯邦調查局（FBI）、國際刑警組織（Interpol）等，他們正在現場分析所有跡證…要追查這場暗殺行動的主謀。」（譯者：李佩珊/核稿：劉文瑜）1100718