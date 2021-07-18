前屏東縣崁頂鄉長林光華涉收賄圖利，今年5月遭監察院彈劾，移送懲戒法院。懲戒法院懲戒法庭認定林光華違失行為明確，判決林光華撤職，並停止任用4年。全案可上訴。

林光華於民國103年12月至109年4月間擔任屏東縣崁頂鄉長，被控自106年至107年間，分別收受羅姓、陳姓、鍾姓等人為其子順利錄取擔任崁頂鄉清潔隊技工所交付的對價賄賂。

林光華另被控於辦理經濟部水利署第七河川局堤防工程時，指示鄉公所秘書、建設課長等人，共同圖利特定對象，違反政府採購法等規定，經一、二審法院判決有罪。

監察院認為，林光華違反公務員服務法多項規定，包含公務員應依法律、命令所定執行其職務，以及不得有驕恣貪惰，奢侈放蕩及冶遊、賭博、吸食煙毒等足以損失名譽行為，也不得假借權力，以圖本身或他人之利益，今年5月間將他彈劾，移送懲戒法院審理。

懲戒法院認為，林光華違失行為明確，行為影響公務人員形象，嚴重損害政府信譽，判決撤職並停止任用4年，全案可上訴。（編輯：方沛清）1100718