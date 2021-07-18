英格蘭即將於明天全面解封，英國衛生部今天表示，已對聯合王國（UK）內的所有成人提供第一劑的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗。

路透社報導，這比首相強生（Boris Johnson）設定於明天之前，讓所有想打疫苗成年人都有疫苗可打的目標，早一天達標。

目前英國87.8%成人已接種第一劑COVID-19疫苗；67.8%成人已完整接種，達成政府於明天解封前完成2/3 成人接種兩劑疫苗的目標。

雖然高傳染力的Delta變異株肆虐下，英國確診人數再度飆升至1月以來的新高，強生仍準備全面重啟經濟活動。

部分科學家認為，在傳染率居高不下、尚未完整接種人口偏多、住院及死亡人數預期增加的三大隱憂下，重啟經濟恐非明智之舉。

但強生主張，疫苗接種計畫已大幅削弱COVID-19確診與死亡的關聯，且夏季醫療服務的壓力較小，是重啟經濟的最佳時機。

另一方面，英國雖然提供疫苗給所有成年人，「每日電訊報」（Daily Telegraph）今天晚間報導，當局卻不建議替孩童及青少年全面接種，僅開放給易受感染的12至15歲族群，以及將滿18歲的族群。

報導補充表示，據信，英國疫苗接種和免疫聯合委員會（Joint Committee On Vaccination And Immunisation JCVI）告訴各級首長，在取得更多風險評估報告前，不建議替孩童全面施打疫苗。

每日電訊報表示，根據這份預計明天發布的指引，建議施打COVID-19疫苗的未成年族群有三大類，一為易受COVID-19感染的12至15歲孩童，二是與免疫力低下成年人同住的孩童，三是再3個月即將滿18歲的青少年。

據每日電訊報報導，有關替所有孩童施打疫苗的可能性上，JCVI會一再拿出來討論。（譯者：李佩珊/核稿：蔡佳敏）1100718