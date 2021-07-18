日本知名動畫製作公司「京都動畫」（動畫迷暱稱「京阿尼」）位於京都市伏見區的第一工作室，兩年前遭人縱火造成36死的不幸慘劇今天屆滿兩週年，相關人員出席舉行追悼式。

日本讀賣新聞報導，今天上午10時30分的當年事件發生時刻，相關人士在第一工作室舊址為不幸罹難的親人或工作夥伴舉行追悼式。京都動畫社長八田英明及罹難者遺屬等人出席，但為了COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫，日前已呼籲動畫迷不要到場。

整個追悼式透過影音平台直播，並透過動畫匿名播放遺屬及相關人士的說話。

一名遺族說，「只想再見到你，雖然自己也知道無法實現，但從那天起就一直這麼祈願」。

一名工作人員說，「過去一直相信攜手共創未來的重要夥伴們，現在都已不在，這比任何事都要令我感到難過及悲傷滿懷」、「讓我們透過心靈對話交流，接下來也一起繼續創作新作品吧」。

京都動畫縱火事件發生在2019年7月18日上午10時30左右，犯嫌青葉真司在建築物內潑灑大量汽油並縱火，樓高3層的第一工作室頓時陷入一片火海，當時在工作室的70人中有36人死亡、32人受到輕重傷。

京都地方檢察廳2020年12月以殺人等5項罪嫌起訴青葉真司，但由於青葉本人也在縱火事件中受到重傷，目前仍在治療中，還不知何時能開庭審理。