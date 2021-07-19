經過多年等待，英國億萬富豪布蘭森日前搭乘自家太空船，實現太空旅遊夢想。然而這個壯舉卻引來猛烈批評聲浪，因為這趟旅程留下了大量碳足跡。

隨著布蘭森（Richard Branson）的競爭對手、亞馬遜與藍源公司（Blue Origin）創辦人貝佐斯（Jeff Bezos）將於本月20日搭乘自家太空船上太空，特斯拉創辦人馬斯克（Elon Musk）旗下的太空探索公司（SpaceX）也計畫在9月進行民用軌道任務「星鏈計畫」（Starlink），新興產業太空旅遊業發現自己正面臨有關環境影響的嚴重質疑。

目前由於火箭發射頻率很低，尚不足以造成嚴重污染。美國國家航空暨太空總署（NASA）首席氣候顧問施密特（Gavin Schmidt）告訴法新社，現在火箭發射的碳排量「與其他人類活動，甚至是商用航空相較，都可以忽略不計」。

不過，部分科學家擔心，隨著這項產業面臨大幅增長，長期而言可能造成危害，尤其可能影響高層大氣中的臭氧層。

不論是在美國有線電視新聞網（CNN）和富比世雜誌（Forbes）的專欄，或是社群媒體上，維珍銀河公司（Virgin Galactic）都引來猛烈砲火，許多人批評他們為了把創辦人布蘭森送上太空短短數分鐘的時間，製造出相當於倫敦到紐約商務艙機票的碳排量。

維珍銀河在發給法新社的聲明中解釋，他們「已採取多項措施，以抵消試飛的碳排量，同時也在分析抵消未來載客飛行碳排量的機會，並減少供應鏈碳足跡」。先前這家公司曾表示，他們的目標是每年進行400趟太空旅行。

根據藍源公司在推特上張貼的一篇論文，與維珍銀河公司的太空船2號（SpaceShipTwo）相比，藍源的太空船更加環保，因為它的燃料採用液態氫和液態氧，燃燒後化為水蒸氣。不過，這也不代表藍源的太空船就是100%環保，因為生產液態氫和液態氧需耗費許多電力。

「永續太空旅遊」（Sustainable Space Tourism，暫譯）一書的作者托伊沃寧（Annette Toivonen）表示：「我們活在氣候變遷的時代，這時候展開會增加碳排的旅遊活動，並不是個好時機」。

托伊沃寧認為，與2000年代初期，即維珍銀河、藍源等公司剛成立時相比，現在世界對氣候危機的認識已經增加許多。他也反問：「如果不能告訴別人你參加了太空旅行，還有誰會想去？」。（譯者：施施/核稿：林治平）1100718