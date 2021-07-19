尼泊爾總理德巴（Sher Bahadur Deuba）今天贏得重要的國會信任投票，在前任總理遭最高法院罷黜之後，鞏固權力。

反對派尼泊爾國大黨（Nepali Congress）主席德巴在275席的國會下議院贏得165票支持，超越贏得信任投票所需的136票，另有83票反對。

75歲的德巴在投票前告訴國會：「政治繼續紛擾、不確定與動盪削弱民主，所以我們得走上政治安定之路。」

德巴在國會說：「對抗COVID（2019冠狀病毒疾病）將是新政府的第一要務。」

2018年起擔任總理的奧利（K.P. Sharma Oli）去年12月試圖解散國會，但遭最高法院駁回。69歲的奧利今年5月再度嘗試解散國會，最高法院卻又在本月12日恢復國會，並罷黜奧利職位。

最高法院12日裁決奧利解散國會之舉違憲，並下令讓德巴取代奧利擔任總理，德巴13日宣誓成為總理，但根據憲法，德巴仍須贏得信任投票。

這場投票得在德巴擔任總理後30天內舉行，如果他輸掉信任投票，就得重新召開選舉。德巴在獲得奧利所屬政黨支持之後，今天順利贏得信任投票。

德巴1995至2018年間4度擔任總理，長達十年的毛派叛亂也在他任內發生。他今天贏得信任投票後，優先要務就是處理疫情。尼泊爾至今累計66萬7109人確診，9550人病逝，德巴上週表示，處理疫情將是他政府的第一要務。

尼泊爾人口近3000萬人，目前已有130多萬人施打第一劑疫苗，新政府矢言在未來3個月內讓全國1/3人口接種，並在明年4月前完成全國施打。（譯者：鄭詩韻/ 核稿：盧映孜）1100719