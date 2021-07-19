德國洪患造成逾150人喪命，就在全國哀悼並展開浩大的清理工作之際，國內也浮現國家天氣警報系統未能維護人民安全的質疑聲浪。

雖然氣象服務上週預報德國西部將出現豪雨和暴洪，但許多居民表示，水勢暴漲摧毀道路、橋梁和住家，根本猝不及防。

英國瑞丁大學（Reading University）水文學教授克洛克（Hannah Cloke）對德國第二電視台（ZDF）說：「都已經到了2021年，我們不該還在為這麼多人喪命哀悼。」

她指出，「警報鏈中某個環節出現破口」，警告民眾撤離或前往較高樓層就地避難的訊息並未傳達給足夠的民眾。

依據德國聯邦系統，針對洪患警戒的組織應變工作及與民防辦公室和消防隊協調工作，是由16個邦自行作主。

許多地方當局利用警報器、擴音器或廣播及電視公告，針對有立即危險的居民發出警告或下令撤離，而智慧型手機應用程式也讓使用者即時掌握所在地區的極端天氣。

然而，德國小報「畫報」（Bild）指控重災區萊因－法耳次邦（Rhineland-Palatinate）和北萊因－西發利亞邦（North-Rhine Westphalia）未能及早採取行動。

報導寫道，「許多地方的警報器完全沒響，發出的警報非常少」，並稱隨後發生的致命洪水是一場民防災難，而民防是各邦最基本的必要工作之一。（譯者：李佩珊/核稿：劉文瑜）1100719