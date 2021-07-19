日本福岡縣赤村保存COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗的冰箱電源鬆脫，冰箱內2160劑疫苗全數作廢；日本已陸續發生多起因冰箱電源問題導致疫苗作廢事件。

日本讀賣新聞報導，藥劑師17日中午發現，赤村接種疫苗會場內，保存疫苗的超低溫冷凍庫與解凍後保存疫苗的冷藏庫沒有通電，檢查發現冰箱的電源插頭約有一半鬆脫。

赤村在與地方的藥劑師會商量後，認為因為冰箱電源不穩，冷藏庫中的174劑、冷凍庫中的1986劑，合計共2160劑疫苗全數作廢。如此一來當地已沒有疫苗為村民施打，今後的接種計畫必須全部重來。

報導指出，16日下午曾有業者進行增設預備電源的工程，保存疫苗的冰箱插頭可能是受工程影響而鬆脫。

赤村65歲以上的民眾已有88%、約1124人完成接種2 劑疫苗，16日起為64歲以下民眾施打，原本預定將在17 日與18日為480人施打，不得不因此取消。

日本從2月起開始施打疫苗，3月時便有一所醫療機關因保存疫苗的冷凍庫與其他機器共用插座，電力不足使冷凍庫溫度上升，導致1032劑疫苗作廢。

6月底時，關西大學的冰箱故障，導致2510劑疫苗作廢；7月初中外製藥公司因冷凍庫電源變壓器鬆脫而升溫，作廢1600劑疫苗；7月中時，滋賀縣東近江市的冰箱電源不明原因未插上插座，內藏1949劑疫苗報廢等。（