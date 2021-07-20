美媒今天報導，海地總統摩依士（Jovenel Moise）7日在自宅遇刺身亡前，曾急切致電警方，拚命求援，並喊道「我命危在旦夕，快來救我」。

「邁阿密前鋒報」（The Miami Herald）報導，摩依士7日凌晨1時34分曾致電海地國家警察局局長，他在電話另一頭狀況危急，需要警力增援，並喊道「他們正在房子旁開槍。動員人力」。

摩依士在拚死求援10分鐘後，遭受奪命攻擊。由於他的安全部隊沒有現身跡象，摩依士期間曾打了另一通電話，這次是打給海地國家警察局一名受過戰術訓練的警官。

這名警官接起電話說：「總統先生。」摩依士直呼他的名字說：「你人在哪？」。摩依士說：「我需要你的協助，就是現在！我命危在旦夕。趕快過來；來救我。」

在兩人結束通話前，現場曾一片寂靜，隨後響起突擊步槍聲。這名警官當時對他的警察同僚大喊：「大家回到你們的車裡。我們必須馬上離開。」

這名警官拒絕接受這起不可避免的事件，在接受「邁阿密前鋒報」訪問時要求匿名。（譯者：陳正健/核稿：陳政一）1100719