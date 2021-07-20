COVID-19疫情惡化，提升避險情緒，美股3大指數重挫，台股開低走低，盤中一度跌逾200點，航運股跌幅超過7%，盤面由電子、生技類股撐盤，台積電一度翻紅，跌幅收斂。

截至10時30分，加權股價指數下跌160點、為17627 點，成交值新台幣2443億元，月線17731點失守；雖有通過緊急使用授權（EUA）的高端疫苗跳空漲停，帶動生技類股強勢，但電子、金融、傳產權值股疲弱，技術面出現轉弱跡象。

其中，航運、鋼鐵等傳產股弱勢下跌，貨櫃三雄長榮、陽明、萬海全面下跌，跌勢延伸至散裝航運新興、裕民、慧洋-KY；昨天表現強勢的鋼鐵股今天也明顯回檔，僅部分不鏽鋼族群硬挺在平盤之上。

分析師表示，台股跌破月線支撐，指數更一度跌破前波低點17597點，技術面有出現M頭的疑慮；盤面除了生技股外，僅部分中小型電子股零星點火，台股短線多頭架構恐遭破壞。

法人認為，台股攻抵18000點附近後，成交量躊躇不前，融資餘額則逼近3000億元高檔水位，在三大法人連續2個交易日賣超下，籌碼恐有鬆動疑慮；尤其外資連續2個交易日皆大幅賣超，台股後市短線保守看待，投資人宜小心謹慎。（編輯：張良知）1100720