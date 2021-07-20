英國今天凌晨解除大部分COVID-19防疫限制，歡慶「自由日」；但在英國病例激增下，美國國務院和美國疾病管制暨預防中心（CDC）今天雙雙針對前往英國旅行發布最高級警示。

路透社報導，美國國務院和疾管中心先後將英國旅行警示提升到第4級，建議公民應避免前往。

美國疾管中心在建議中說：「若有必要前往英國，請確保在旅行前完整接種疫苗。」國務院則表示：「鑑於COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，請勿前往英國。」

美國政府5月曾將英國旅行警示調降至第3級。

英國每天新增超過5萬例確診，數以十萬計英國人被要求自我隔離10天。

自2020年3月以來，美國幾乎把所有剛赴英的非美國公民都拒於國門之外。

英國雖允許美國民眾入境，但抵英後須隔離10天並接受兩次COVID-19篩檢。

今年6月，拜登政府表示正在與英國、加拿大、墨西哥和歐洲聯盟（EU）組成專家工作小組，要決定如何最完善做到在全球因疫情實施限制一年多後安全地重啟旅行。

美國和航空官員預期最快要到8月才會取消對英國旅客祭出的限制，同時警告可能進一步延後相關舉措。

航空業者和其他人士已向政府施壓，要求取消對過去14天去過英國、歐洲26個申根國家、愛爾蘭、中國、印度、南非、伊朗和巴西的大多數非美國公民實施的限制。（譯者：劉文瑜/核稿：蔡佳敏）1100720