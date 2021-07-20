世界衛生組織（WHO）官員今天表示，「如果我們真的很幸運的話」，全球可望在明年之前控制住COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情。

儘管delta變異株迅速蔓延到世界各地，世衛官員仍樂觀認為，全球領袖可望於明年將這場大流行病控制下來。

世衛公共衛生緊急計畫執行主任萊恩（Michael Ryan）說：「我很想說，疫情今年就會結束，但我真的不這麼認為。」「如果我們真的幸運的話，明年就能控制下來。」

他說，如果各國確保將疫苗公平地分配給較貧窮國家、維持社交距離並為醫院提供足夠資金，那麼疫情或許能更快結束。

萊恩說，疫苗接種率高的國家，疫情可能較早結束，他批評世界各國領導人沒有盡可能多與較貧窮國家分享疫苗。

世衛流行病學家范科霍芙（Maria Van Kerkhove）說，全球許多地區病例仍在增加。「過去7天，全球確診病例增加11.5%，死亡人數增加1%。」

過去一週，歐洲染疫人數增加近21%、東南亞增加16.5%、西太平洋地區增加約30%，東地中海地區增加15%。

過去7天，世衛6個區域中的4個區域死亡人數也有所增加。西太平洋地區的死亡人數增加10%、東南亞增加12%、東地中海增加4%，非洲地區疫情近來依然嚴峻。

世衛官員還說，雖有病毒繞過疫苗保護的感染案例，但這些患者幾乎都是輕症。

范科霍芙說，新變異病毒依然有可能使疫苗突破性感染病例激增。「delta變異株不會是你聽到我們討論的最後一種引發疑慮變種。」

各國人民若繼續維持群聚生活，未接種疫苗的時間越長，出現更危險變異病毒的風險就越高。世衛官員表示，只有在絕對必要的情況下，才應在國際間旅行。

萊恩說：「在疫情期間所做的一切，都只是增加或降低風險，沒有零風險，只有將風險降到最低。」（譯者：劉文瑜/核稿：張曉雯）1100720