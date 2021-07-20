緬甸遭罷黜前領導人翁山蘇姬的好友、曾任全國民主聯盟（NLD）發言人的那溫，今天因感染COVID-19（2019冠狀病毒疾病），在軍政府的監獄內不幸逝世。
享年78歲的那溫（Nyan Win）是翁山蘇姬領導的全民盟資深成員，也曾擔任該黨發言人。
今年2月1日，軍方發動政變推翻翁山領導的文人政府，那溫隨後被捕，並因煽動叛亂罪被關押在仰光惡名昭彰的音山監獄（Insein prison）。
自稱「國家領導委員會」（State Administration Council）的軍政府發言人紹敏通（Zaw Min Tun）表示：「那溫於7月11日被發現有COVID-19症狀，並被轉送到仰光綜合醫院（Yangon General Hospital）…接受治療。他於今天上午9時在醫院過世。」
紹敏通還說，那溫原本就患有高血壓、糖尿病等疾病。
那溫是長期致力人權問題的資深政治家，也是前軍政府治下唯一獲准會見翁山蘇姬的人。
在翁山蘇姬遭軟禁的15年裡，那溫就像她的窗口，替她傳遞訊息給外界和支持者。
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