在一名完整接種COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗的白宮官員傳出檢測呈陽性反應後，美國國會眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）的一名資深發言人也中鏢。

裴洛西辦公室證實這名發言人在華府會見來自德州的民主黨籍州議員後，COVID-19病毒檢測呈陽性反應。

裴洛西的副幕僚長哈米爾（Drew Hammill）在聲明中說，這名發言人在接觸到病毒後，未與裴洛西接觸。

根據1947年通過的「總統繼任法案」（Presidential Succession Act of 1947），總統一旦離開其職務，將由副總統、眾議院議長、參議院臨時議長及主要內閣成員依序遞補。眾議院議長在繼任順位僅次於副總統。

美國新型冠狀病毒感染人數飆升，傳染性強的Delta變異株開始大流行，然而數州疫苗接種率卻停滯，促使總統拜登急喊快打疫苗。

疫情在美國部分地區爆發的主因是疫苗接種率低，確診、住院與死亡人數最近幾天都呈上升趨勢。1000721