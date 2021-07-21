美股強勁反彈，三大指數同步漲逾1.5%，帶動台股早盤大漲178.82點，突破17700點；不過隨著航運類股震盪走低，拖累加權指數一度翻黑，跌破17500點，創6月25日來新低。

至11時8分，台股加權指數來到17490.15點，下跌38.59點，成交值新台幣3776億元。

萬海對下半年審慎樂觀，表示市場需求依舊強勁，旺季塞港、缺櫃問題難解，早盤股價攻上277元，大漲16.5元，帶動航運類股指數強漲5.91%；不過隨後賣壓出籠，萬海股價由紅翻黑，航運個股紛紛急殺，類股指數一度跌逾7%。

鋼鐵類股同樣震盪劇烈，類股指數早盤上漲2.6%，盤中一度翻黑，下跌逾1%；塑膠類股指數也由紅翻黑，一度下跌逾1%。

電子類股在台積電與微控制器（MCU）、IC設計族群等股價走揚下，表現相對強勢，類股指數多維持上漲局勢。（編輯：張良知）1100721