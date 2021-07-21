三星今天發出邀請函，將在8月11日舉行發表會，往年擔綱主角的Note系列今年因晶片缺料暫緩推出，三星預料將一口氣端上兩款折疊機搶市。

三星今天發出邀請函，預告將在8月11日舉行Galaxy Unpacked線上發表會，主題為「Get Ready to unfold：未來，讓你折服」，意味將有新款折疊機問世，且依照邀請函圖示，市場推估，三星將同步推出Galaxy Z Fold 3與 Galaxy Z Flip 3 兩款折疊新機。

邀請函指出，Galaxy Unpacked線上發表會直播將於台灣時間8月11日晚間10時登場。三星往年都會在下半年推出旗艦機Galaxy Note系列，但由於全球晶片缺料影響，三星日前已預告，今年Note系列將暫緩推出。

三星今年初S21 Ultra首度支援Note專屬的S Pen的智慧筆，市場傳出Galaxy Z Fold 3也將支援S Pen，可望承接更多原先的Note用戶。

除了折疊機以外，目前也傳出三星將同場發表其他兩款新品，包括搭載One UI Watch 新平台的智慧手錶Galaxy Watch 4系列，以及智慧耳機新品Galaxy Buds 2。（編輯：張良知）1100721