白俄羅斯反對派領袖季哈諾夫斯卡婭今天說，她要求美國官員對白俄的鉀肥、石油、木材與鋼鐵業公司祭出制裁。她近日訪問華府，尋求美國對白俄總統魯卡申柯政府採更強硬行動。

路透社報導，季哈諾夫斯卡婭（Sviatlana Tsikhanouskaya）告訴記者，這類舉措的力道將超過目前對魯卡申柯（Alexander Lukashenko）政治盟友與政府機關祭出的制裁，「對他造成真正的衝擊，促使他改變行為、釋放政治犯」。

她說，她昨天與美國國務卿布林肯（Antony Blinken）等國務院官員會面時，遞出應受制裁的企業清單，其中包括白俄的鉀肥商Belaruskali。

季哈諾夫斯卡婭今天參加華府智庫「大西洋理事會」（Atlantic Council）贊助的網路研討會時，呼籲全球民主國家對魯卡申柯採取更強硬的行動。魯卡申柯自1994年掌權至今，去年8月民眾因為不滿總統大選出現爭議而走上街頭和平抗議時，魯卡申柯下令鎮壓。

季哈諾夫斯卡婭說：「我想，現在該是民主國家團結起來展現魄力的時候了。」

美國國家安全會議發言人霍恩（Emily Horne）發表聲明說，季哈諾夫斯卡婭與白宮國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）會面，蘇利文表示美國「敬佩白俄羅斯反對派的勇氣與決心」。

聲明又說：「美國將與夥伴和盟友聯手，持續對魯卡申柯政權的行為究責，包括透過祭出制裁等方式。」

38歲的季哈諾夫斯卡婭去年代夫出征參選總統，她的丈夫謝爾蓋．季哈諾夫斯基（Sergei Tsikhanouskiy ）是影音部落客，2020年5月因被控違反公共秩序而遭監禁，但他否認犯罪。季哈諾夫斯卡婭在魯卡申柯鎮壓抗議活動後，逃亡到鄰國立陶宛。

反對派人士說，魯卡申柯是靠著作票掌權，但他否認這項指控。同時，白俄政府拘捕數以千計的民眾，期間傳出有人遭刑求；獨立媒體也被關閉、人權團體遭打壓。

季哈諾夫斯卡婭呼籲俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）不要再支持魯卡申柯。她告訴記者：「白俄現在與俄羅斯的關係很緊密，下一步就是失去獨立地位。我們了解，魯卡申柯必須為克里姆林宮的支持付出代價。」