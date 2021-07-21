美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）本月稍晚將出訪東南亞，除訪問越南及菲律賓，也預計於新加坡發表演講，強調美國作為印太國家可靠夥伴的角色並提倡更公平、開放的區域秩序。

在新加坡設有辦事處的英國智庫「國際戰略研究所」（IISS）今天表示，奧斯汀將於27日在新加坡舉行的富麗敦論壇（Fullerton Lecture）發表演講，闡述美國作為可靠夥伴的角色，協助印太國家做出自主選擇及推動「重建美好未來」（Build Back Better）計畫等。

IISS指出，奧斯汀也將提倡「更公平、開放、具有包容性的區域秩序」（a more fair open and inclusive regional order），並討論美國與盟友、夥伴如何合作提升因應21世紀防衛挑戰的能力。

富麗敦論壇將於新加坡的富麗敦飯店舉行，IISS表示，奧斯汀的演講代表富麗敦論壇活動的重啟。論壇主要目的是激發對國際重要事務的討論，並邀請國際講者發表演講。

另外，IISS表示，奧斯汀將是美國拜登（Joe Biden）政府上任以來，首位出訪東南亞的內閣官員。

除了新加坡，根據外電報導，奧斯汀也將訪問越南及菲律賓，展現美國對東南亞的重視。

奧斯汀原訂6月出席在新加坡舉辦的「香格里拉對話」亞洲安全峰會，不過，受到COVID-19疫情影響，主辦這項活動的IISS於5月宣布取消這場會議。