日本東京奧運開幕倒數，但全境COVID-19疫情卻較上週持續升溫。除了東京都今天時隔約半年再新增逾1800例，日本全境新增病例數是前一週1.53倍，專家認為日本已進入第5波疫情。

日本放送協會（NHK）報導，東京都今天新增1832例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診病例，較上週三增加683例，創週三公布病例新高紀錄，也是繼今年1月16日以來單日新增再逾1800例，顯示東京都疫情正急速擴大。

就在東奧7月23日開幕前，日本政府厚生勞動省今天舉行專家會議，分析感染急速擴大的東京都等首都圈疫情，及疫情由趨緩轉為再度擴大的沖繩縣等地感染及醫療量能狀況。

根據會中出示資料，截至7月20日止的日本全境一週平均每天新增確診病例數，是前一週的1.53倍。

令人吃驚的是，目前全日本被發布「緊急事態宣言」的東京都與沖繩縣，前者最近一週新增確診數是前一週1.49倍，後者則是1.67倍。

實施「防止蔓延等重點措施」的地區同步升溫，包括大阪府是1.89倍、埼玉縣1.87倍、千葉縣1.39倍及神奈川縣1.38倍。

此外，北海道等地同樣呈現疫情升溫，北海道最近一週確診數是前一週1.54倍、兵庫縣是1.94倍、京都府1.74倍及福岡縣1.53倍。

從日本各地每10萬人口新增確診病例數來看，東京都以59.33人居冠、沖繩縣以38.47人次之，其餘由高到低依序為神奈川縣33.20人、埼玉縣26.93人、千葉縣26.67人。

上述這幾個地區都已超過日本感染狀況最嚴重第4階段標準的25人。

另外，專家推估，傳染力強的Delta變種病毒株，大約已占東京都整體感染數約6成。

日本醫師會會長中川俊男認為，第5波疫情正在侵襲中，而且令人憂慮將超過染疫數最多的第3波疫情。

中川說，在傳染力強的變種病毒株造成有感染急速擴大危險性的現在，要拜託大家再次徹底做好基本防疫對策。