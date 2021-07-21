美國國務院今天表示，副國務卿雪蔓（Wendy Sherman）將於7月25日至26 日訪問中國。目前美中這兩大經濟體正試圖為深陷麻煩的雙邊關係尋找出路。

路透社報導，雪蔓將在天津市和中國國務委員暨外交部長王毅等官員會面。