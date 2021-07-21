美副國務卿25至26日訪問大陸 將與王毅會面 19:532021/07/21 中央社 中央社 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 美國副國務卿雪蔓將於7月25日至26日訪問大陸。（圖／路透社） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美國國務院今天表示，副國務卿雪蔓（Wendy Sherman）將於7月25日至26 日訪問中國。目前美中這兩大經濟體正試圖為深陷麻煩的雙邊關係尋找出路。 路透社報導，雪蔓將在天津市和中國國務委員暨外交部長王毅等官員會面。 也許您會感興趣 其他人正在看 國際熱門新聞 美副國務卿25至26日訪問大陸 將與王毅會面 - 政治圈 - 中央社 拚打第3劑 日加訂5000萬劑莫德納疫苗 2022到貨 - 國際 烏干達落跑東奧選手欲申請難民 最快今日送回國 - 國際 - 中央社 路透社也報導高端疫苗「未經臨床就獲准使用」 - 國際 致死率60％ 印度驚傳首例H5N1死亡案例 專家教你怎麼防 - 國際 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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