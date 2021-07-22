歐洲地中海地震中心（EMSC）表示，巴拿馬附近今天發生規模6.9地震。

哥斯大黎加國家緊急委員會（National Emergency Commission）首長索里士（Alexander Solis）說：「關於這起地震，我們幾乎全國都有感，目前未傳公共基礎建設災損或人員傷亡消息。」

路透社目擊者說，在哥斯大黎加首都聖約瑟（San Jose）感受到搖晃。不過另一名在巴拿馬市的路透社目擊者說沒感覺。

根據歐洲地中海地震中心說法，震央位於聖約瑟東南方約321公里，震源深度2公里。美國地質調查所（USGS）測得地震規模6.8。

美國國家海嘯警報中心（National Tsunami Warning Center）和巴拿馬民防單位都表示，預測沒有海嘯發生。

歐洲地中海地震中心說，巴拿馬附近也發生另一起規模6.3地震，震源深度22公里。