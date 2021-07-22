美國和德國今天公布一項關於北溪天然氣2號管線的協議，根據協議，德國承諾，俄羅斯若試圖將能源當成對抗烏克蘭及其他中歐和東歐國家的武器，柏林當局將作出回應。

這項協議旨在減緩批評人士眼中的戰略危險。造價110億美元的北溪天然氣2號管線（Nord Stream 2）舖設於波羅的海海底，將天然氣從俄羅斯北極圈輸送到德國，目前已完工98%。

美國官員反對鋪設北溪天然氣管線，這條管線將允許俄羅斯直接向德國出口天然氣，且可能切斷其他國家的能源供給，但美國總統拜登政府選擇不以制裁來扼殺這項計畫。

美國已與德國談成一項協議，若俄羅斯利用這條管線傷害烏克蘭及其他東歐國家，美、德將採取行動對付俄國。

然而，這些舉措對平息烏克蘭擔憂似乎無濟於事。烏克蘭表示，正要求與歐洲聯盟（EU）和德國就北溪天然氣管線問題舉行會談。烏克蘭和波蘭明確反對這條管線，雙雙表示這將對中歐構成威脅。

根據一份載有協議細節的聯合聲明，華府和柏林當局「決心聯手透過制裁和其他工具，向俄羅斯的侵略和惡意活動究責」。

聲明表示，如果俄羅斯企圖「將能源當成武器，或對烏克蘭採取進一步侵略行動」，德國將自行採取行動並力促歐盟跟進，包括祭出制裁，「以限制俄羅斯在能源領域向歐洲出口的能力」。

根據協議，德國將「利用所有可用的籌碼」，將俄羅斯與烏克蘭天然氣管線過境協議延長10年，這是烏克蘭的主要收入來源之一，將於2024年到期。

美、德將為烏克蘭提供10億美元發展綠色能源基金，其中德國將貢獻至少1.75億美元，以協助烏克蘭能源轉型，發展清潔能源，並改善能源安全。

這項協議在美國政壇掀起反對聲浪，共和黨批評這不僅背叛烏克蘭，更是對俄國態度軟化的做法。

拜登政府官員則堅稱，在他們今年1月上任時，這條管線已接近完工，他們無力阻止，「當然，我們認為前朝政府本可以做得更多，而我們只能努力打好一手壞牌」。（譯者：劉文瑜/核稿：曾依璇）1100722