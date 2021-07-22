美國總統拜登今天提名一些友人與政治獻金大戶出任美國駐外大使，包括媒體通訊企業康卡斯特公司（Comcast Corp）高階顧問出使加拿大、聯邦參議員遺孀持節澳洲。

路透社報導，拜登提名柯恩（David Cohen）出任美國駐加拿大大使。柯恩是康卡斯特執行長羅伯茲（Brian Roberts）的資深顧問，也是這家企業的重要說士。

自拜登今年1月上任以來，美國與加拿大就偶爾發生齟齬，包括在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情下恢復正常跨境旅行的時機，以及拜登正式撤銷美加輸油管「基石XL」（Keystone XL）興建計畫的許可，這條管線原本是要將石油從加拿大運送到美國市場。

拜登也提名維多利亞．甘迺迪（Victoria Kennedy ）出任駐澳洲大使。她是麻薩諸塞州聯邦參議員泰德．甘迺迪（Ted Kennedy）的遺孀，也是拜登多年好友，積極支持槍枝管制。

柯恩與維多利亞．甘迺迪都是拜登在競選總統期間的頭號募款者。

另外，拜登提名哈樸廉（Jamie Harpootlian）出使斯洛維尼亞。哈樸廉的丈夫也是拜登支持者，曾捐贈大筆政治獻金。

許多政治人物的盟友與競選期間的重要捐款人都希望獲提名出使他國。大使任命案必須經過參院認可。（譯者：陳怡君/核稿：曾依璇）1100722