美國第一夫人吉兒（Jill Biden）將率團出席東京奧運開幕式。日皇德仁於23日開幕式當天將在日本皇宮會晤吉兒。

日本讀賣新聞發自美國華府的報導指出，美國白宮21日正式宣布，美國總統拜登（Joe Biden）的夫人吉兒將率團出席東京奧運開幕式。吉兒一行今天搭乘專機抵達位於東京的美軍橫田基地，今晚將在東京的迎賓館出席日本首相菅義偉伉儷主辦的晚宴。

吉兒預定明天前往日本皇宮會晤日皇德仁，也預定與菅義偉舉行會談。

日本時事社報導，日本政府發言人、內閣官房長官加藤勝信昨天在例行記者會上表示，外國元首級人士訪日估計是15國及機構。

報導說，日本政府相關人士表示，原本預定有逾80 國元首級人士出席東奧開幕式，幾乎同2012年倫敦奧運時的規模。但因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情未減緩，日本政府希望訪日的外國政要少與自己國家的選手接觸；有些國家的領袖是受到自國疫情的影響而取消訪日。

目前7大工業國集團（G7）當中，已公布將訪日的僅法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）。因2024年巴黎主辦夏季奧運，馬克宏此行有奧運接棒之意。

英國皇室成員安妮公主（Princess Anne）、台灣的行政院政務委員唐鳳等人取消出席東奧開幕式。韓國總統文在寅以無法預期收到領袖會談成果為由而取消訪日。

白宮的資料顯示，除了吉兒外，此次美國總統代表團成員僅一人，為18日才接任美國駐日本代理大使職務的谷立言（Raymond Greene）。

白宮發言人莎琪（Jen Psaki）曾在媒體簡報會上表示，吉兒期待到場支持代表美國參賽的選手，拜登與夫人都認為由最高層級率團十分重要。（編輯：馮昭）1100722