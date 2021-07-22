美國國土安全部今天宣布，向觀光等非必要旅行關閉美國與加拿大、墨西哥陸地邊界的措施，將延長30天至8月21日。

在此之前，加拿大已於19日表示，COVID-19（2019 冠狀病毒疾病）疫情迫使美加禁止非必要旅行已長達16 個月，許多企業都稱受到嚴重衝擊，加拿大將自8月9日起，允許完整接種的美國訪客入境。

加拿大開放完整接種疫苗美國旅客入境，美國官員現在也在討論是否要求訪客接種疫苗；儘管如此，美國政府此刻依然延長了邊界管制。

白宮發言人莎琪（Jen Psaki）說：「我們是依據國內衛生與醫療專家的指引做決策，而非其他國家的行動。」

聽取簡報的消息人士告訴路透社，是否跟隨加拿大腳步，要求所有訪客入境美國前必須接種COVID-19疫苗，是拜登政府面臨的難題之一。

消息人士說，白宮打算本週召開新一輪高階會議，檢討旅行限制以及強制訪客接種疫苗的可能性，但尚未做出決定。

美國官員日益擔憂Delta變異株蔓延。美國衛生官員表示，COVID-19確診與染疫不治病例顯著增加，在接種率低的地方確診病例爆增。

疫情剛爆發時，美國與加拿大於2020年3月限制兩國間的非必要旅行；如今，加拿大與美國的企業，尤其是旅遊與航空業，都敦促中止旅行限制。

加拿大商會（Canadian Chamber of Commerce）批評美國延長關閉邊界措施，執行長畢提（Perrin Beatty）說，美國此舉「與科學和最新的公共衛生數據相悖」。

畢提又說：「美國允許不受限制地在境內旅行，很難看出讓完整接種的加拿大入境美國，會構成什麼公共衛生威脅。」（譯者：張曉雯/核稿：嚴思(示其)）110722