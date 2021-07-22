韓國今天通報新增1842起COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診病例，再創單日新高紀錄。韓國遭逢境內最嚴重一波疫情，全國染疫人數因Delta變異株而持續增加，正努力控制局面。
路透社報導，今天的最新數據包含巡弋非洲海域的反海盜海軍驅逐艦上270名船員，他們確診後於20日搭機返國。
韓國上週在首都首爾及周邊地區實施防疫限制措施，由於全國各地仍不斷出現小型群聚感染，當局正考慮擴大限制範圍。
在1533起本土病例中，約64.3%出現在首都圈以外的地區，這是自韓國東南部的大邱市（Daegu）一所教會爆發國內第一波疫情以來最高的比例。
首爾都會區的病例數占比，自當局實施限制措施，例如禁止3人以上於傍晚6時後集會等，就從超過80%略降。
韓國疾病管理廳（KDCA）統計，境內迄今累計18萬4103人染疫、2063人病故。（譯者：曾依璇/核稿：盧映孜）1100722
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