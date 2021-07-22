德國總理梅克爾的內閣今天批准一項針對全國洪患地區的大規模緊急援助計畫，並表示重建房屋、商家和重要基礎設施恐須耗費數十億歐元。

西歐一週前連日暴雨，引發數十年來最嚴重洪災，德國至少174人喪命，比利時則有32人死亡，德國大聯合政府已批准援助計畫，將提供災民4億歐元（約新台幣132億元）的金援。

德國財政部長蕭茲（Olaf Scholz）說：「德國聯邦政府將提供一半資金，其餘則由16邦各邦政府出資。」

蕭茲在柏林告訴記者：「我們將確保民眾得以繼續生活下去。」

他表示，未來幾個月將推出「數十億歐元的重建計畫，以清除洪災造成的破壞並恢復基礎設施」，包括道路、橋梁和鐵路。

他說：「我們將重建商家、工廠和建築物」。德國政府表示，將向歐盟為自然災害撥出的「團結基金」申請援助。

「德國保險業同業公會」（GDV）表示，洪水造成的損失可能使保險業損失高達50億歐元；GDV並稱這場災難是「近代史上最具毀滅性的風暴之一」。

然而，實際損失可能要高得多，因為在受影響的邦，只有不到一半民眾購買豪雨和洪災險。