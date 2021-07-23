越南疫情升溫，帶動居家辦公和遠距教學需求，因而推升個人電腦銷售。市調機構GfK統計，宏碁（2353）電競筆電今年上半年在越南以市占率33%成為銷售冠軍。

此外，GfK指出，今年上半年，宏碁電競筆電銷售年增328%，高於產業平均年增171%。

GfK數據顯示，宏碁電競筆電在越南自今年2月起登上市場龍頭，並於6月以28%的市占率持續穩坐第1。

宏碁表示，旗下電競產品的散熱技術擁有超過300項設計專利，透過在地服務及售後服務，在越南創造良好聲譽及市場表現。

隨著歐美地區逐步解封，開學銷售旺季到來，電腦產品銷量跟著上升；泛亞地區因疫情影響，居家辦公及遠距學習需求突增，目前需求大於供給。

宏碁5、6月在泛亞地區推動線上促銷活動，挹注電腦及周邊產品銷售，同步提升全球市占成績。根據研究機構IDC資料，宏碁今年第2季個人電腦（PC）出貨量以市占率7.38%躍升全球第4名。（編輯：康世人）1100722