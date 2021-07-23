德國藥劑師協會（DAV）今天表示，在駭客入侵入口網站，偽造COVID-19疫苗接種證書後，目前各藥局已停止核發數位證書。德國疫苗接種作業為此遭受最新挫折。

德國民眾在完整接種疫苗後可領取證書，讓他們行動更自由，特別是在旅行方面。相關證明是由各藥局和疫苗中心核發的。

德國藥劑師協會（German Pharmacists' Association，DAV）表示，駭客入侵入口網站，假扮藥局負責人身分，偽造兩種疫苗接種證書。藥師協會已注意到「商務日報」（Handelsblatt）報導的相關情事。

藥劑師協會聲明表示，協會在諮詢衛生部意見後，昨天停止核發證書，以進一步調查。並說，目前為止沒有其他未經授權進入入口網站的跡象。

藥劑師協會說：「因此可以推斷至今各藥局所發放的2500多萬份疫苗接種證書，都是合法註冊藥局發放的。」

德國由於疫苗供給問題，加上繁冗緩慢的官僚程序影響，疫苗施打作業啟動緩慢，但5月、6月間加速推行，而如今接種作業腳步又放緩了。

德國過去兩週確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病）人數再度攀升，總理梅克爾（Angela Merkel）今天敦促民眾打疫苗。目前全德有約6成民眾注射1劑，47%民眾完整接種。