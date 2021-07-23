東京奧運今天開幕，不過歐洲聯盟希望在開幕式上讓歐盟旗進場願望落空，國際奧會委員會表示，每支奧運代表隊只能使用經國際奧委會執行委員會批准的旗幟。

歐盟執委會副主席席納斯（Margaritis Schinas）及輪值主席國斯洛維尼亞總理楊薩（Janez Jan?a）近日連署致函國際奧委會主席巴赫（Thomas Bach），要求同意今天開幕典禮時斯洛維尼亞運動員進場時除了持斯國國旗外，也讓歐盟旗亮相進場。

席納斯在信函中表示，讓斯洛維尼亞運動員帶著歐盟旗幟一起進場，將彰顯與奧運精神相同的歐洲一致價值觀，因歐盟旗是「和平、寬容與團結的象徵」。

但席納斯7月22日在社群媒體上發文表示，歐盟旗在奧運開幕式亮相進場，今年這次不會發生，但他相信規則很快就會跟上歐洲的價值觀，文末並標註巴黎2024 奧運。

據POLITICO新聞網網站22日報導，國際奧委會表示，每支奧運代表隊只能使用其國家奧委會通過並經國際奧委會執行委員會批准的一面旗幟、一個會徽和一首國歌。

奧委會說明不允許有任何例外，是因為一旦同意未來恐將面臨許多不同機構的眾多要求。

由於COVID-19（2019冠狀病毒疾病）全球大流行，東京奧運會延遲一年，自7月23日至8月8日舉行。