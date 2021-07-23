馬來西亞疫情持續延燒，自13日以來，每天新增確診人數都破萬，今天更暴增1萬5573人確診感染COVID-19，再度刷新馬國單日確診人數紀錄；全國至今累計確診人數破98萬。

最早於印度發現的Delta變異株近來肆虐東南亞多國，包括馬來西亞。馬國雖已實施全國封鎖措施一個多月，但疫情仍居高不下，13日單日確診人數首度破萬後，連日來確診人數屢創新高。

馬來西亞衛生總監諾希山（Noor Hisham Abdullah ）今天表示，新增1萬5573人確診感染2019冠狀病毒疾病（COVID-19），全國累計98萬491人確診。今天新增案例中，全國工業化程度最高的雪蘭莪州（Selangor）確診病例占比高，共有7672人確診，首都吉隆坡也新增2063人確診。

在此之前，馬國最高單日新增確診人數為15日新增1萬3215人染疫。

馬來西亞人口約3270萬人，在確診人數不斷飆升之際，死亡案例數也居高不下。馬媒報導，過去一週共有6天的新增死亡病例都破百，21日新增199人病故，創下單日死亡案例的新高。截至昨天為止，馬來西亞累計7574人病故。

星洲網報導，在疫情嚴重的雪蘭莪州，各地醫院都面臨病床不足的問題，整體醫療量能已不堪負荷，許多輕症者只能居家隔離。