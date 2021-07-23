法國政府的COVID-19 （2019冠狀病毒疾病）首席防疫醫療顧問戴佛西（Jean-Francois Delfraissy）今天警告，今年冬季數月間「可能」會出現新的變異病毒株。

法國目前正努力防堵疫情，傳染力更強的Delta變異株使得法國確診病例出現前所未見的激增。Delta病毒最早在印度發現。

戴佛西告訴BFM新聞台：「今年冬季可能會出現新的變異病毒。」

他說，他無法預測後果，此變異株是否更加危險也不得而之，不過COVID-19變異的能力「相對受限」。

戴佛西敦促法國民眾再度保持社交距離和戴起口罩，並表示，日常生活「恢復正常」恐怕要等到2022或2023年。

他說：「未來幾年面臨的一大挑戰在於，我們將如何共處。世界一分為二，一是已接種疫苗的國家，另一是尚未接種疫苗的國家。」

法國政府防止目前第4波疫情的策略，是以建立「健康通行證」（health pass）制度為基礎，要求民眾進入公共場所時，必須出示疫苗接種或陰性檢測證明。