白宮今天指出，美國為靈活因應如果日後需增加注射和准許年幼兒童接種，已增購2億劑輝瑞（Pfizer）/BioNTech疫苗。

路透社報導，輝瑞和德國生技公司BioNTech今天稍早已宣布美國政府加購疫苗一事。（譯者：徐睿承）1100724