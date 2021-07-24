白宮：靈活因應日後需求 美加購2億劑BNT疫苗 04:592021/07/24 中央社 中央社 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 BNT疫苗。（達志影像／shutterstock提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 白宮今天指出，美國為靈活因應如果日後需增加注射和准許年幼兒童接種，已增購2億劑輝瑞（Pfizer）/BioNTech疫苗。 路透社報導，輝瑞和德國生技公司BioNTech今天稍早已宣布美國政府加購疫苗一事。（譯者：徐睿承）1100724 也許您會感興趣 其他人正在看 國際熱門新聞 菲律賓首都南部遭6.7強震侵襲 - 國際 - 中央社 鄭州洪患衝擊陸iPhone等產業鏈 路透社：兩大產業反逆勢上升 - 國際 傳拜登擬任命已故總統甘迺迪之女 為駐澳洲大使 - 國際 - 中央社 影》東奧選手村被嫌到爆 金牌大國：像回到中世紀 運動員好可憐 - 國際 越南通報首例台灣人染疫身亡 死者為52歲男性 - 國際 - 中央社 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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