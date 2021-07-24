美國藥廠莫德納（Moderna）研發的COVID-19疫苗，可望成為能在歐盟向青少年施打的第2款疫苗。歐盟藥管局搶先美國當局一步，建議批准向12到17歲未成年人打莫德納疫苗。

路透社報導，歐盟藥品管理局（EMA）表示兒少的莫德納疫苗用法與18歲以上者相同，還說兒少接種莫德納產生的抗體反應，與18到25歲施打者產生的抗體反應相當。

由於具高度傳染性的Delta變異株（最先現蹤印度）擴散，要達成群體免疫，向孩童接種疫苗被視為至關重要。

歐盟藥管局表示，這款疫苗須在間隔4週內打完兩劑，藥管局的人用藥品委員會是根據一份針對3732名受試者的研究做出建議。

大多數感染COVID-19（2019冠狀病毒疾病）的孩童只會出現輕症或無症狀，但他們還是有可能演變為重症並傳播病毒。美國輝瑞大藥廠（Pfizer）與德國生技公司BioNTech合作研發的疫苗，是在今年5月獲准供青少年施打。

歐盟藥管局表示，青少年接種莫德納疫苗後引發的常見副作用與年紀較大民眾雷同。由於研究規模較小，這項試驗測不出新的罕見副作用，或能評估心肌炎與心包炎等已知副作用的風險。（譯者：張曉雯/核稿：陳亦偉）1100724