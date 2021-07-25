韓國中央防疫對策本部通報，截至今天凌晨零時，確診感染COVID-19（2019冠狀病毒疾病）人數新增1487例，其中非首都圈病例占38.4%，創下這波疫情爆發以來新高。

韓國累計18萬8848例確診，2073例病歿；24日新增病例包括1422例社區感染及65例境外感染移入。通常週末因採檢件數減少，確診數也會隨之下降，若單看週末確診數，24日新增確診數為去年1月韓國出現首例確診以來週末最高值。

新增社區感染有876例位於首都圈，546例位於非首都圈，非首都圈占38.4%，創下這波疫情爆發以來新高，顯示疫情快速向全國各地擴散。

非首都圈以慶尚南道116例、釜山106例為最大宗，其次為大邱69例、大田54例、忠清南道45例、忠清北道37例、慶尚北道28例、江原道25例、全羅南道16例、濟州道14例、光州11例，蔚山、世宗市各9例，全羅北道7 例。

防疫當局23日宣布將首都圈實施的第4階段社交距離規範延長2週至8月8日，針對疫情快速擴散的非首都圈，韓國總統文在寅今天下午將親自主持會議，商議非首都圈防疫規範。（編輯：郭中翰）1100725