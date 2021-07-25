尼加拉瓜警方表示，今天又有一位總統參選人被捕，這已經是奧蒂嘉（Daniel Ortega）政府在11月7日大選前逮捕的第7位參選人。

最近尼加拉瓜一系列逮捕行動遭美國與歐洲聯盟（EU）譴責，最新一位遭到逮捕的維道爾（Noel Vidaurre），是因「破壞國家主權」遭居家軟禁。

66歲的維道爾可能代表Alianza Ciudadanos por la Libertad出馬挑戰奧蒂嘉。

國會議長博拉斯（Gustavo Porras）上週證實，長年領導尼加拉瓜的奧蒂嘉將在11月大選尋求4連任，75歲的奧蒂嘉將代表執政的桑定民族解放陣線（Sandinista National Liberation Front）爭取連任。

奧蒂嘉政府最近逮捕的28人中，有7人是反對派參選人。6月2日政府展開打壓行動，以威脅尼加拉瓜「主權」為由，突襲多名政敵的住處，進行夜間逮捕。

政府行動的法律依據，是一條由奧蒂嘉提出、並在去年12月獲議員同意的法律。該法禁止「要求、讚揚並鼓勵對尼加拉瓜實施制裁者」競選公職，遭廣泛批評為在大選前排除挑戰者並讓反對者噤聲的工具。

有意角逐總統者可從7月28日至8月2日登記參選。

奧蒂嘉表示，被捕者都是想靠美國撐腰推翻他的「罪犯」。但尼加拉瓜政府這些打壓行動卻招致國際譴責與新制裁，美國表示，長年領導尼加拉瓜的奧蒂嘉是「獨裁者」，歐盟也說，11月大選不可能會是民主競爭。（譯者：鄭詩韻/核稿：嚴思(示其)）1100725