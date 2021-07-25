今年第8號颱風尼伯特（Nepartak）持續朝日本本州島方向行進，預估可能在27日接近關東或東北地方，一旦登陸後至28日上午間將穿越日本本州島，東京奧運部分賽事恐受影響。

日媒Sponichi Annex報導，考量到尼伯特來襲，26 日將舉行的東奧划船男子單人雙槳等賽事，已全數提前到今天舉行；預定今天舉行的八人單槳有舵手預賽，也提前到昨天舉行。

東奧暨帕運組織委員會已做好通報各賽事會場的體制，將和日本氣象廳合作逐一通報水上賽事地區落雷等資訊；其他東奧賽事也將視颱風動態機動因應。

日本時事通信社報導，日本氣象廳預測尼伯特可能帶來強風、大浪及大雨，呼籲民眾提前做好防颱準備嚴防颱風來襲。

由於尼伯特侵襲正值東奧舉行期間，部分賽事可能受到影響。

根據氣象廳目前預測，關東及東北地方27日最大瞬間風速為每秒25公尺至35公尺、浪高約6公尺至8公尺。

到27日上午6時止的24小時預測降雨量多的地區，東北地方可能在100毫米至200毫米間、關東甲信地方可能在100毫米至150毫米間。

尼伯特今天上午9時正以每小時15公里速度經過南鳥島近海海域朝北移動，目前中心氣壓994百帕、最大風速每秒20公尺、最大瞬間風速每秒30公尺。

根據日本氣象廳公布的颱風路徑預測圖，尼伯特中心位置27日上午9時可能位於關東地方北部茨城縣外海，在登陸並穿越本州島後，預估28日上午9時中心位置位於日本海。（譯者：黃名璽/核稿：嚴思(示其)）1100725