突尼西亞總統薩伊德（Kais Saied）今天開革總理麥奇齊（Hichem Mechichi）、凍結國會，雖引發當地民眾衝進首都力挺，但這戲劇性的舉動升高政治危機，政敵稱之為政變。

路透社報導，薩伊德表示他將在新任總理協助下扛起行政權。這是突尼西亞2014年民主憲政將權力劃分給總統、總理和國會三方以來的最大挑戰。

法新社報導，薩伊德在總統府召開緊急會議，做出上述宣布之後，可聽到街上此起彼落的汽車喇叭聲。

稍早，突國多個城市有成千上萬的民眾走上街頭，怒嗆執政黨，批評當局失職，導致這個北非國家COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情失控。

在首都突尼斯（Tunis），數百名抗議民眾集結於總統府前，高呼口號怒嗆執政的伊斯蘭復興運動黨（Ennahdha）和總理麥奇齊。

其他市鎮，包括加夫薩（Gafsa）、凱羅安（Kairouan）、摩納斯蒂（Monastir）、紹斯（Sousse）以及托瑟（Tozeur）也同樣傳出抗議示威。

總統薩伊德與總理麥奇齊過去1年多來深陷政治紛爭；這時的突尼西亞不僅面臨著經濟危機、財政緊縮，因應COVID-19疫情上也毫無章法。

COVID-19重挫突國，在這個人口約1200萬的國家奪走超過1萬8000條人命。