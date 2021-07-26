舊金山灣區正在經歷未接種疫苗者捲起的第4波疫情，公共衛生與傳染病學專家說，幾乎不可能完全消滅病毒，Delta變異株擴散意味著新型冠狀病毒將「長期與我們同在」，且秋冬之後挑戰更大。

「舊金山紀事報」（The San Francisco Chronicle）今天報導，舊金山綜合醫院急診醫師兼加州大學舊金山分校教授（UCSF）羅德里格斯（Robert Rodriguez）說，當地的病例激增，且有醫護因為長期對抗COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情而精疲力竭、心靈受創 。

舊金山灣區正進入第4波疫情，轄區內的每個郡的COVID-19確診數都在激增，住院人數也快速增加。但公衛專家預測這波疫情不會像過去那麼嚴峻，主要是由未接種疫苗、較年輕、健康且沒有潛在嚴重健康疾病的人染疫。

截至目前為止，當地接種疫苗後染疫的病例幾乎都是輕症或無症狀。根據美國疾病管制暨預防中心（CDC）的最新統計，舊金山灣區約7成民眾已接種兩劑疫苗，相對全美平均約50%的疫苗覆蓋率算高。

即使如此，疫情再度升溫隱含著嚴重的警告，亦即在全世界征服新型冠狀病毒、以及除非全球疫苗接種率能讓任何冠狀病毒免於變種成更危險、更難控制的病毒之前，就算是高疫苗接種率的地區也將繼續處於危險之中。

報導說，「完全消滅病毒幾乎是不可能的」。今年夏天激增的疫情可能是人們在學習與COVID-19共存道路上的一個路障。

專家表示，染疫病例數已不像過去的疫情階段那麼有代表意義。接種過疫苗仍可能染疫，且可能將病毒傳播給其他人，但是重症或病故人數會降低，有助減少醫院的負荷。

以上週舊金山灣區的住院人數為例，短短5天內攀升30%，病故數是過去疫情大爆發時的最低點。

舊金山灣區的衛生官員不會針對這波疫情採取任何重大的封鎖措施。在加州，除了洛杉磯以外，對於戴口罩的規定只是建議而不是強制，且多由企業對員工要求接種疫苗、或戴口罩。舊金山有些餐館和酒吧僅對接種疫苗者提供室內用餐服務。

這波疫情最具挑戰的時間點將是秋天各級學校開學後，屆時流感也將捲土重來，且冬天的氣候會把人們帶回室內進行各種假期的聚會。

加州大學舊金山分校急診室醫生法希米（Jahan Fahimi）說，當地不會有過去那般的災難性疫情，除此之外，很難知道未來會發生什麼事，唯一肯定的是必須讓更多人接種疫苗。