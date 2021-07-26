法國迎戰第4波COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情之際，國會議員今天通過一條明定醫護人員強制接種疫苗，並擴大健康通行證適用範圍的法案。

目前法國規定進入博物館、電影院或游泳池，以及參加大型慶典、上夜店都須出示健康通行證，證明已經接種COVID-19疫苗，或最近曾接受採檢為陰性。而從8月起，健康通行證適用範圍將進一步擴大，進入餐廳酒吧、搭長途火車和飛機也都需出示。

上述措施納入今天通過的法案中，實施期間截至11 月15日。法案仍須最高司法機關憲法法庭通過，才能成為法律付諸實施。

法國從7月初每天新增約4000例開始，確診日漸增加，截至上週已來到單日新增2萬2000例，住院人數也逐日增加。

和歐洲許多國家一樣，法國正在面對高度感染的Delta變種病毒，當局積極強化措施加快接種，讓施打範圍擴及到未預約的族群。

截至今天為止，法國6700萬人口有49.3%接種完兩劑或單一劑的COVID-19疫苗，距專家說可形成「群體免疫」、大幅降低感染率的門檻仍有很長一段路。